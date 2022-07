Reggio Calabria, Zimbalatti rettore della Mediterranea. Princi: “lavoreremo in sinergia per scongiurare la fuga dei nostri migliori cervelli”

19 Luglio 2022 09:58

Reggio Calabria, Princi: “intendo formulare i migliori auguri al nuovo rettore dell’Università Mediterranea, prof. Giuseppe Zimbalatti, di cui conosco le grandi doti professionali e umane”

“Intendo formulare i migliori auguri al nuovo rettore dell’Università Mediterranea, prof. Giuseppe Zimbalatti, di cui conosco le grandi doti professionali e umane. Sono certa che aprirà una stagione densa di novità e saprà dare ancora lustro ad un ateneo che si colloca già tra le realtà più virtuose del Paese. Inconfutabili dati nazionali attestano la Mediterranea ad alti livelli di qualità ormai da diversi anni. E questo deve essere per Zimbalatti motivo di stimolo ad alzare ulteriormente l’asticella. La Mediterranea rappresenta quella linfa di cui ha estremo bisogno il nostro territorio per potersi sempre più elevare culturalmente, è il cuore culturale pulsante di Reggio Calabria, sta quindi a tutti, ciascuno per la propria parte, preservarlo e qualificarlo maggiormente.” Così la Vicepresidente della Regione con delega anche all’Università, Giusi Princi, saluta l’elezione al primo turno del neo rettore della Mediterranea.

“La crescita formativa dei nostri studenti e dei nostri atenei è tra le priorità assolute della Giunta Occhiuto. È mia intenzione coinvolgere il neo rettore Zimbalatti e tutti i rettori della Calabria per creare una sinergia importante con le scuole secondarie di secondo grado e con il mondo produttivo nel suo complesso. L’obiettivo è promuovere sempre più l’orientamento, far conoscere i nostri atenei, creare importanti sinergie e qualificare i percorsi universitari affinché siano attinenti alle richieste del mercato produttivo calabrese, finalizzando al meglio le risorse del PNRR. Solo così potremo rendere sempre più competitivi i nostri atenei, scongiurando la fuga dei nostri cervelli. Ancora auguri al prof. Zimbalatti, con cui si aprirà una stagione densa di opportunità, per il bene di Reggio Calabria e dell’intera Regione”, conclude Princi.