25 Luglio 2022 09:24

Reggio Calabria, vandalizzati i manifesti del Pride: “la nostra visibilità vi fa paura”

“Un grave gesto da condannare che offende la lotta e il contrasto alla discriminazioni verso le persone LGBT+. Sporgeremo denuncia alle forze dell’ordine affinché vengano individuati i responsabili“, Lo dichiara la dott.ssa Valentina Tripepi, portavoce del Reggio Calabria Pride. “Questa iniziativa – prosegue- è nata grazie a una preziosa collaborazione con l’azienda ATAM, che ha concesso l’affissione in una delle pensiline del corso Matteotti, a cui rinnoviamo il nostro grazie sia all’amministratore unico ATAM Avv. Basile che alla dr.ssa Argento, che in queste settimane ha coadiuvato con noi la realizzazione di questa simbolica iniziativa”. “Questo vile gesto dimostra come c’è chi preferisce agire nell’oscurità della notte, in contrapposizione a chi al Pride partecipa a testa alta e alla luce del sole, rivendicando il diritto di gridare al mondo il proprio essere ed esistere senza arretrare davanti ad atti vandalici e di odio omotransfobico. Tale gesto dimostra come ormai sia necessaria una presenza sempre maggiore di simboli rainbow in città. Al vostro odio rispondiamo con la bellezza e per questo invitiamo ancora una volta tutta la città a unirsi a noi il 30 luglio in difesa di chi subisce violenze e discriminazioni”, conclude Tripepi.

La Strada: “vicinanza e solidarietà al Reggio Calabria Pride, ferma condanna degli atti vandalici contro i manifesti dell’evento”

“Apprendiamo dagli organi di stampa la notizia del vile atto vandalico a danno dei manifesti del Reggio Calabria Pride affissi su una delle pensiline di corso Matteotti. Condanniamo fermamente un gesto che è la turpe manifestazione di un atteggiamento omotransfobico. Allo stesso tempo esprimiamo vicinanza e solidarietà all’organizzazione del Pride e rinnoviamo l’invito al 30 luglio, per camminare accanto alla comunità LGBT+ reggina e far sentire alta la voce dei diritti”. E’ quanto scrive in una nota il movimento “La Strada”.

Danneggiamento manifesti “Pride”, Quartuccio e Martino: “Al fianco della comunità LGBT+”

“Gli episodi che si sono registrati nelle ultime ore in città con la vandalizzazione di alcuni manifesti del “Pride”, destano grande amarezza e profondo sconcerto. Si tratta di gesti incivili e inqualificabili che condanniamo fermamente e rispetto ai quali auspichiamo che si faccia presto piena luce”. E’ quanto affermano il Consigliere metropolitano delegato alle Pari opportunità, Filippo Quartuccio e l’assessore comunale alle Politiche di genere, Angela Martino, con riferimento a quanto accaduto in alcune fermate dell’Atam dove sono state vandalizzate le locandine dell’importante manifestazione in programma il 30 luglio a Reggio Calabria.

“Sul terreno della tutela e del riconoscimento dei diritti – proseguono i rappresentanti di Comune e Città metropolitana – c’è ancora tanta strada da fare come dimostrano, purtroppo, fatti come questi. Tuttavia, a fronte di una piccola minoranza di persone che ancora fatica a comprendere ed acquisire il concetto di rispetto della dignità umana, esiste tutta una più ampia e coesa comunità cittadina fatta di persone che non intendono minimamente piegarsi alla sottocultura alimentata dal pregiudizio e dalla prevaricazione. E’ la stessa comunità metropolitana di Reggio Calabria che si appresta a vivere, sabato 30 luglio, un momento di festa e riflessione nel segno del rispetto, dell’inclusività e del contrasto ad ogni forma di discriminazione. E non saranno certo – sottolineano Quartuccio e Martino – gli squallidi gesti isolati di qualcuno a far rallentare il percorso che Reggio Calabria e l’intero territorio metropolitano, hanno intrapreso sui diritti ed a favore del cambiamento. Reggio Calabria, con le istituzioni territoriali, era, è e sarà con sempre maggiore convinzione e determinazione al fianco del “Pride”, – concludono il consigliere metropolitano e l’assessore comunale – della comunità LGBT+ reggina, delle associazioni impegnate in questa fondamentale battaglia di civiltà e di quanti si uniranno, sabato 30 luglio, a quel coro che intende ribadire ancora una volta a gran voce che questo territorio non intende arretrare di un millimetro e che all’odio e alla violenza risponderemo sempre con la tolleranza e l’inclusione”.