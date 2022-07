Reggio Calabria con il naso all’insù: questa sera in cielo sarà visibile la “Superluna”

13 Luglio 2022 12:43

“La Luna dietro l’angolo: la Superluna”: appuntamento presso il Planetarium Pythagoras Reggio Calabria alle ore 22:30

Il cielo di questa sera, mercoledì 13 luglio, ci regalerà la “Superluna” piena più grande del 2022. Alle 20.38 la Luna sarà piena, circa nove ore dopo il suo passaggio al perigeo (ovvero alla minima distanza dalla Terra, a 357.263 km da noi, contro una distanza media di poco più di 384.000 km): essa dunque sarà un po’ più vicina, più luminosa e un po’ più grande del solito. Questa ‘sovrapposizione’ tra Luna piena e passaggio al perigeo viene ormai popolarmente indicata come ‘Superluna’, in astronomia si parla di Luna Piena al Perigeo. L’appuntamento presso il Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria è fissato per stasera, 13 luglio, alle ore 22:30, quando il nostro Satellite sarà osservabile dall’“orizzonte del Planetario”.

Sarà, anche, l’occasione per parlare del nostro Satellite. L’iniziativa ricade nel progetto: “Il Cielo: un laboratorio scientifico, un attrattore turistico”, nell’ambito del PAC CALABRIA 2014-2020, Avviso “Esplorando lo spazio celeste” presentato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ed attuato con il Planetario Pythagoras. Per info: planetario.rc@gmail.com.