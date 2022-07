Reggio Calabria, il 16 luglio il Parco Ecolandia ospita l’evento “Stretto sei Forte!”

13 Luglio 2022 18:30

Il 16 luglio, presso Parco Ecolandia, l’evento “Stretto sei Forte!” organizzato con il patrocinio della Deputazione di Storia Patria per la Calabria

Con il patrocinio della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, in occasione dell’anniversario della posa della prima pietra di Forte Gullì (15 luglio 1889), sabato 16 luglio 2022 si svolge al Parco Ecolandia l’evento: “Stretto sei Forte!”. Musica del presente, Rievocazione del passato e Progetti del futuro per valorizzare la liquida terra di Scilla e Cariddi.

Programma:

Ore 19.00 Concerto del Musicantore Fulvio Cama: “Il Canto dello Stretto sulla rotta di Ulisse” – ingresso con biglietto ordinario di 3 euro

Ore 20.00 Conversazione sullo Stretto di Messina all’epoca della battaglia di Lepanto (1571): rievocazioni e prospettive – ingresso gratuito a partire dalle ore 20.00.

Introdurranno:

Giuseppe Caridi, presidente della deputazione di Storia Patria per la Calabria: “l’area dello Stretto di Messina all’epoca della battaglia di Lepanto (1571)”

Vincenzo Caruso, assessore alla Cultura del Comune di Messina: Presentazione de “la Rievocazione storica dello sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina” Edizione 2022 con proiezione del video dell’edizione del 2019

A seguire, gli interventi sui Forti dello Stretto di:

Irene Calabrò, assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria

Giusy Caminiti, sindaco di Villa San Giovanni

Rocco Alessandro Repaci, sindaco di Campo Calabro

Concluderà: