Reggio Calabria, lo sfogo di un cittadino: “strada di accesso al pronto soccorso chiusa senza opportune segnaletiche”

13 Luglio 2022 12:59

Reggio Calabria, il duro sfogo di un cittadino a seguito di un disservizio in città

Un cittadino di Reggio Calabria, ha inviato alla redazione di StrettoWeb un duro sfogo relativamente ad un disagio di cui è stato protagonista questa mattina. Il lettore afferma: “Quanto a segnalarvi sta all’assurdo. Come ogni estate mi reco in riva allo Stretto per passare qualche giorno in terra natia. Ma ogni anno la situazione che si presenta appare sempre più ridicola. Come può un amministrazione comunale chiudere vie d’accesso principali per lo più quelle di accesso all’unico ospedale sul territorio senza opportune segnaletiche per indicare agli automobilisti in transito di poter optare per un percorso viario alternativo. Stamane ore 10 per recarsi al pronto soccorso abbiamo dovuto fare un giro allucinante a causa della chiusura dell’unica via di accesso come riportato dalla foto in allegato”.