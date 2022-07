Reggio Calabria, il Teatro Golden di Roma organizza uno stage di formazione per danzatori e insegnanti con Gianni Rosaci

10 Luglio 2022 13:43

Il 23 e 24 luglio, a Reggio Calabria, lo stage per l’alta formazione di danzatori e insegnanti del Teatro Golden di Roma con il Direttore Gianni Rosaci

La professionalità e l’esperienza al servizio della città. Con questo spirito il Teatro Golden di Roma, grazie all’iniziativa del suo Direttore Artistico e Didattico del Dipartimento Danza, il reggino doc Gianni Rosaci, organizza e promuove per il 23 e 24 luglio 2022 presso l’ex Biblioteca Zanotti Bianco di Reggio Calabria sita in Via Melacrino 44 un’Audizione per il Corso di Alta Formazione Professionale per danzatori e insegnanti dai 9 anni in su, nell’ambito di uno Stage di tecnica classica e contemporanea. L’evento sarà realizzato con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria in collaborazione con “Eventi Danza Sicilia”.

Gianni Rosaci è un figlio di Reggio che si è fatto onore nella danza nazionale e internazionale. Già Primo Ballerino e docente scuola del Teatro dell’Opera di Roma, rappresenta un’anima dinamica e brillante del Teatro Golden della Capitale, di cui è Direttore Artistico e Didattico del Dipartimento Danza dal 2017, oltre che membro del Consiglio internazionale di danza CID. Lo Stage/Audizione è totalmente gratuito e sarà a numero chiuso con il rilascio di borse di studio per eventi importanti.

Nato nella Città dello Stretto l’11 gennaio 1962, Gianni Rosaci segue gli studi presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, diplomandosi nel 1984. Contemporaneamente prende parte a tutte le produzioni del Gruppo Stabile dell’Accademia stessa. In qualità di primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma ha danzato al fianco dei nomi più prestigiosi del panorama coreutico internazionale, quali Nureyev, Fracci, Vassiliev, Bujones, Jude, Malakov, Paganini, Bolle, tutti i maggiori balletti del repertorio classico e contemporaneo. Partner di M.Illman, A.Ferri, E.Terabust, A.Alonso, C.Fracci, D.Kalfouni, ospite di galà nazionali ed internazionali, ha danzato, in tournèe con il Teatro dell’Opera, al Teatro Bol’šoj di Mosca nel maggio 2003 “La sagra della primavera” e nel 2004 “Petruska”, al Teatro Cremlino. È stato chiamato ad insegnare in numerosi stages, organizzati da scuole di livello. Dal 2010 è vicepresidente di Fnasd (Federazione Nazionale ass.Scuole di Danza).

Nel 2015 è Maitre de ballet al Teatro Massimo di Palermo e balletto di Basilea. Dal 2016 è Guest Teacher per Codarts-Rotterdam. Ha ricevuto il “Premio Positano per la Danza”, il “Premio Città di Grosseto”, il “Premio Napoli e Danza”, il Premio “Giuliana Penzi” della Croce Rossa Internazionale, il “Riconoscimento Unicef per la danza” ed il “San Giorgio d’Oro” in qualità di cittadino illustre della sua città natale di cui è stato anche tedoforo ufficiale nelle Olimpiadi invernali del 2006.