Reggio Calabria, non c’è pace al Cimitero di Condera: sporcizia e invasione di zanzare

4 Luglio 2022 13:51

Situazione (come sempre, purtroppo) di degrado al Cimitero di Condera: le immagini

“Non stanno in pace neanche i morti”, è il leit motiv dei diversi cittadini “segnalatori” di Reggio Calabria che giustamente denunciano le cicliche e continue condizioni di degrado in cui versano alcuni Cimiteri della città. Uno di quelli maggiormente attenzionati è purtroppo quello di Condera, in cui non mancano – spesso – sporcizia e degrado.

L’ultima fotografia della situazione è purtroppo quella, rimasta tale se non peggiorata, rispetto alle consuete segnalazioni. Come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, regna il caos. Terra, sterpaglie e sporcizia di ogni tipo. E, giustamente, non manca la presenza di zanzare e in generale delle condizioni igieniche tutt’altro che piacevoli, in un periodo come quello attuale in cui il caldo la fa da padrone.