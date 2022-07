Reggio Calabria, sequestrato un cantiere edilizio e sanzionati due venditori ambulanti

5 Luglio 2022 20:53

Reggio Calabria: numerosi controlli della polizia locale

Numerosi controlli stradali e di polizia edilizia ed amministrativa sono stati implementati dal polizia locale negli ultimi due giorni a Reggio Calabria. In particolare nella giornata di oggi è stato svolto un servizio massivo di controllo della circolazione veicolare in località Ciccarello con numerose auto controllate anche con il sistema street control. Oltre 20 i verbali elevati ed un cantiere edilizio sequestrato. Sempre in località Ciccarello/ Modena sanzionati due esercenti di commercio ambulante e deferite per occupazione abusiva di immobile e furto di acqua.