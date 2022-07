Reggio Calabria, disservizi idrici ad Arghillà: cittadini disperati

18 Luglio 2022 12:25

Sono iniziati ieri, proseguendo anche oggi, i disservizi idrici nel quartiere di Arghillà. Le alte temperature dell’estate rendono difficile resistere senz’acqua

In piena estate e senz’acqua all’interno delle abitazioni da due giorni. E’ quanto lamentano in queste ore i cittadini del quartiere di Arghillà, nella zona nord di Reggio Calabria, dove persistono gravi disservizi idrici. Dai rubinetti delle abitazioni non esce neppure un filo d’acqua e i residenti sono ormai disperati per la situazione. Bambini e anziani sono maggiormente in difficoltà, ma anche le semplice faccende domestiche sono praticamente impossibile da effettuare.

Sono diverse le segnalazioni da parte dei cittadini giunte agli uffici comunali preposti a risolvere il problema, ma al momento non c’è stato alcun miglioramento e l’acqua manca persino nelle abitazioni dei piani bassi.