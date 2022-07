15 Luglio 2022 13:50

La Metrocity prepara Terra Madre Salone del Gusto a Torino: spazi espositivi destinati alle imprese per le migliori eccellenze del territorio

La Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà presente al salone del Gusto di Torino tra il 22 e il 26 settembre. Prosegue la programmazione attivata da Palazzo Alvaro per la partecipazione ai più importanti contesti fieristici nazionali ed internazionali con l’obiettivo di proporre nei contesti più prestigiosi le migliori produzioni del territorio, soprattutto in chiave turistica. L’anno delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario si sta rivelando particolarmente prolifico per la MetroCity con una lunga serie di partecipazioni, attivate già nei primi mesi nell’anno che proseguiranno anche durante il periodo autunnale per la programmazione della prossima stagione estiva.

Dal 22 al 26 settembre la Città Metropolitana prenderà parte al prestigioso contesto torinese di Terra Madre Salone del Gusto. Un evento di caratura mondiale dedicato al cibo buono, pulito e giusto e alle politiche alimentari. Un’edizione che dopo la pausa forzata dovuta al periodo pandemico, torna dal vivo, ma che sarà anche un evento ibrido, che saprà trarre il meglio anche dalle passate edizioni, proponendo tanti contenuti on line, ma anche eventi diffusi, attività, esperienze organizzate dalla rete in Italia e nel mondo, per tutti coloro che non potranno essere presenti in fiera.

Per l’occasione l’Ente di Palazzo Alvaro ha attivato un apposito protocollo d’intesa con la Regione Calabria per la realizzazione di uno stand espositivo congiunto, con 40 postazioni riservate ad aziende calabresi e reggine del settore agroalimentare. Ogni azienda avrà a disposizione un banco espositivo all’interno del quale proporre il meglio delle produzioni alimentari del territorio.

Le imprese da coinvolgere saranno selezionate attraverso un’apposita manifestazione d’interesse che è già disponibile sui portali istituzionali dei due Enti: https://www.cittametropolitana.rc.it/canali/sviluppo-economico/notizie-e-avvisi/terra-madre-salone-del-gusto-torino-22-26-settembre-2022-1.