14 Luglio 2022 10:53

Reggio Calabria, sabato lo scrittore Giuseppe Notaro presenta il nuovo romanzo. L’incontro sul volume “Innamorarsi” si terrà presso la Fattoria Urbana di Catona

Il nuovo romanzo dello scrittore Giuseppe Notaro dal titolo “Innamorarsi” sarà ufficialmente presentato a Reggio Calabria sabato 16 luglio 2022 alle ore 19.00, presso “La Fattoria Urbana” di via Vallelunga a Catona. All’incontro, promosso da Il Salotto dei Poeti “La Rosa nel Pozzo”, interverranno Antonino Santisi, in qualità di relatore del volume, ed a seguire lo stesso autore. Le vicende del libro – pubblicato lo scorso maggio da Calabria Letteraria Editrice del Gruppo Rubbettino – ruotano attorno ad una trama avvincente, frutto della fantasia dell’autore, che catapulta i lettori nella misteriosa foresta amazzonica e che si intreccia con le descrizioni dei luoghi e con le condizioni del popolo indigeno. In particolare, il protagonista Denis Vinci, docente di antropologia, durante la sua permanenza in Amazzonia, per motivi di studio, incontra una giovane indigena, Atashì, con la quale intreccia una storia d’amore. Ma la ragazza è promessa ad un uomo della tribù…

Giuseppe Notaro è nato e vive a Reggio Calabria. Laureato in Economia e Commercio ed in Giurisprudenza, è stato funzionario amministrativo presso il Provveditorato agli Studi di Reggio Calabria e di Messina. Incline, sin da giovanissimo, alla letteratura, alla musica e all’arte in genere, da più di un ventennio coltiva la passione per la scrittura. Per maggiori dettagli è possibile visitare il sito dell’autore www.giuseppenotaro.it e la pagina facebook “Giuseppe Notaro – Scrittore” sulla quale sarà trasmesso in diretta l’incontro di sabato.