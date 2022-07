Reggio Calabria, riunita la Delegazione sulle tematiche del personale della Metrocity: i temi trattati

27 Luglio 2022 11:24

Riunitasi, in data odierna, la Delegazione trattante le tematiche relative al personale della Metrocity

Si è tenuta in data odierna la Delegazione trattante per le tematiche relative al personale della Metrocity. Presenti per l’Amministrazione il Sindaco FF. Carmelo Versace, il Direttore Generale Umberto Nucara e la Dirigente del personale, dott.ssa Giuseppina Attanasio; per la parte sindacale, il Segretario generale Enzo Sera CISL fp e Francesco Callea Fp CGIL nonché numerosi componenti Rsu Metrocity: come si ricorderà la riunione era stata sollecitata dalla portavoce della stessa rappresentanza sindacale unitaria elettiva, Elena Festa, in quanto la trattazione delle tematiche all’ordine del giorno relative non poteva più essere rimandata.

Stamattina la parte pubblica nella persona del Sindaco FF e del Direttore Generale assumeva impegni per la compilazione delle schede di valutazione del personale da parte dei dirigenti per pervenire al più presto possibile al pagamento della performance/produttività anno 2020 e poter successivamente redigere la graduatoria peo anno 2021. Richiesta dai Sindacati e dalla Rsu anche l’integrazione oraria e la firma dei contratti per il personale lsu/lpu a t.i. della Città Metropolitana, che fanno seguito ai finanziamenti di cui all’elenco n°2 dell’allegato A del decreto dirigenziale della Regione Calabria. La riunione si è svolta con spirito costruttivo con l’obiettivo primario di centrare le aspettative dei dipendenti ed offrire servizi di qualità all’utenza di riferimento, pertanto, si rimane in vigile attesa e fiduciosi che gli impegni verranno mantenuti.