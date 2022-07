Reggio Calabria, il 3 luglio il raduno nazionale “L’eleganza sale in vespa” | PROGRAMMA

1 Luglio 2022 11:20

Domenica 3 luglio, presso Piazza San Rocco di Scilla, il Vespa Club di Villa San Giovanni organizza il raduno nazionale “L’eleganza sale in vespa”

Il Vespa Club di Villa San Giovanni da appuntamento a domenica 3 luglio 2022 per dare il via al raduno nazionale “L’eleganza sale in vespa”. Tutti i partecipanti saranno accolti alle ore 8.30 in Piazza San Rocco di Scilla; sono previste un gran numero di iscrizioni da tutti i club vicini. Alle ore 10 partirà il corteo con sfilata verso Marina Grande e alle ore 10.30 è previsto l’arrivo a Bagnara Calabra con corteo sul Corso Vittorio Emanuele e sosta in Piazza Giacomo Matteotti. Dopo aver goduto dei meravigliosi panorami lungo la Costa Viola, i partecipanti entreranno nel vivo della manifestazione.

Alle ore 11 inizierà in Piazza Matteotti il Concorso di eleganza, dove sfileranno concorrenti con vespe d’epoca e abbigliamento in tema con gli anni 50-60-70 e 80. Al termine della sfilata avverranno le premiazioni sempre in Piazza Matteotti con saluti e aperitivo a chiusura. La giuria sarà composta da personaggi dello spettacolo, esperti di moda e di motori e istituzioni locali. L’evento è patrocinato dal Comune di Scilla, dal Comune di Bagnara Calabra e dalla Pro Loco di Bagnara Calabra.