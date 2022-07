Reggio Calabria, il salto del mastello: in via Ferruccio raccolta differenziata un giorno sì e l’altro forse

11 Luglio 2022 12:39

Un cittadino denuncia la situazione di via Ferruccio relativa alla raccolta differenziata: la rimozione dei sacchetti di spazzatura avviene in maniera irregolare e senza alcuna spiegazione fornita alla popolazione

Ancora problemi con la raccolta differenziata a Reggio Calabria. Un cittadino residente in via Ferruccio, esasperato per la situazione vissuta ormai da diverso tempo, ha scritto un’e-mail alla redazione di StrettoWeb nella quale denuncia quanto accaduto. I mastelli vengono svuotati a giorni alterni, alcune volte “recuperando” il giorno dopo il carico di spazzatura “saltato” il giorno prima. Una situazione che mette in dubbio il fine stesso della raccolta differenziata. Il tutto senza fornire una reale spiegazione ai cittadini, nonostante siano stati effettuati anche dei solleciti scritti per chiedere spiegazioni.

“La Teknoservice, azienda che cura la gestione della raccolta differenziata in città, aveva cominciato molto bene, con la necessaria puntualità ed efficienza. – spiega il lettore – Ultimamente però, nonostante il profluvio di siti, pagine FB etc., si è un po’ persa. Nella mia zona saltano spesso, come oggi, la raccolta e la ‘recuperano’ il giorno dopo (oggi indifferenziato, domani organico). Questa si può chiamare differenziata? Nessuna spiegazione viene fornita ai cittadini utenti, neanche dietro sollecito scritto. Anche loro contagiati dalla ‘regginite’? Eppure avrei detto che avevano 5 dosi fatte…

P.S. per non parlare del garbo col quale alcuni loro operatori trattano i mastelli (già me ne hanno rotti due)“.