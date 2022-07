Reggio Calabria, il 30 luglio la Questura organizza un “open day” dedicato alle richieste di rilascio di passaporto

23 Luglio 2022 17:08

Il 30 luglio, alle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 19,00, presso l’ufficio passaporti della Questura di Reggio Calabria è previsto un “open day” dedicato alle richieste di rilascio di passaporto

“In considerazione dell’aumento esponenziale delle richieste di rilascio di passaporto registrato in ambito nazionale e in questa provincia, il questore di Reggio Calabria ha dato impulso ad ogni iniziativa utile a contrarre i tempi delle relative procedure. A tale riguardo, e nell’ottica di un’ottimizzazione concreta dei servizi già offerti ai cittadini, sabato 30 luglio p.v., dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 19,00, presso l’ufficio passaporti della questura è previsto un “open day” dedicato, nel corso del quale gli interessati potranno richiedere informazioni sullo stato della loro pratica, ritirare il documento se già definito, rappresentare situazioni emergenziali che, se adeguatamente documentate, verranno definite con ogni consentita urgenza. Analoghe iniziative sono previste in ambito provinciale, nei comprensori ricadenti nella competenza dei commissariati di p.s. di Siderno e Gioia Tauro”. È quanto comunicato in una nota stampa dalla Questura di Reggio Calabria