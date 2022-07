Reggio Calabria: questa sera all’Arena dello Stretto un grande evento all’insegna della bellezza e della solidarietà per i bimbi dell’Ecuador

2 Luglio 2022 10:16

Reggio Calabria, a partire dalle ore 21:00 si potrà assistere per la prima volta ad un grande evento a scopo di beneficenza per i bimbi dell’Ecuador

Questa sera, Sabato 2 luglio all’Arena dello Stretto a partire dalle ore 21.00 si potrà assistere per la prima volta ad un grande evento a scopo di beneficenza per i bimbi dell’Ecuador, una sfilata internazionale di moda e bellezza, un gemellaggio all’insegna della solidarietà tra la l’Associazione di cinema, moda e danza Jasmin’s della presidente Silvia Nasuti e l’Associazione Ñaño Onlus rappresentata da Alexandra Moreno, presidente ed organizzatrice di Miss Ecuador in Italia. All’evento saranno presenti Jasmin Malafarina, Miss baby Sanremo 2022, Miss Eurovision, Miss e testimonial dei concorsi Miss baby Mondo Italia ed altre Miss internazionali.

Parteciperanno alla serata: Santina Lagana’, Maria Antonella Carabetta, Nadia Armata, kymberli Armata, Annalisa Cotrupi, Hilary Romeo, Silvye Romeo, Michelle Romeo, Ludovica Greco, Tonya Migliore, Zina Donia, Miriam Musarella, Rihanna Surace, Giuseppe Surace, Anna Suraci, Imma Mafrici, Alessia Cuzzocrea, Federica Piazza, Quattrocchi Lorena, Diva Corallo, Diego Corallo, Sofia Zumbo, Giuseppe Spinella, Costantino Bevilaqua, Maria La Rocca, Patrizia Perrone, Deva Angelis, Ernesto Pellegrino, Labate Paolina, Erika Pagano, Kristel Passeri, Giorgia Lia, Mery Bellomo, Gioia Libro, Campione Arianna, Cristian Cinquino, Nikol Nasuti, Vincenzo Pagano.

Ospite d’onore Amber Camacho, Miss Ecuador in Italia 2022. Saranno presenti Pietro Montalto ambasciatore per la disabilità, Miss Integrazione in Italia – Special 2021 Giusy Scirè e la rappresentante dei concorsi della Jamin’s per la Sicilia Maria Luminario con le sue miss. A collaborare con Silvia Nasuti nell’organizzazione dell’evento le socie Letizia Scarfone e Cetty Scafaria. Presenteranno la serata Antonella Bramato e Cettina Crupi.

Le riprese saranno curate da Tony Vero per lo speciale che sarà trasmesso su Rtv, mentre ad immortalare i momenti più belli della serata saranno i fotografi Antonino Spurio e Antonio Macheda.

Silvia Nasuti consegnerà una busta con la somma raccolta a scopo benefico per i bimbi dell’Ecuador per portare loro un piccolo sorriso.

La presidente della Associazione Jasmin’s: “siamo orgogliosi per essere riusciti ad organizzare il tutto, ringrazio il Consigliere Comunale Mario Cardia che stasera sarà con noi e che è sempre presente al fianco dell’associazione.

Invito i calabresi ed i reggini ad essere presenti per il nostro evento internazionale, oggi sarà una grande festa che offriremo alla cittadinanza, vi aspettiamo all’Arena dalle ore 21”