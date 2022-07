Reggio Calabria: mancata consegna dei lavori del Ponte Calopinace, domani la protesta dei cittadini

31 Luglio 2022 17:08

Reggio Calabria: mancata consegna dei lavori del Ponte Calopinace, domani flash mob organizzato dal Coordinamento X RCM

Domani 1 Agosto alle ore 10:00 si terrà un flash mob organizzato dal Coordinamento X RCM a causa della mancata consegna dei lavori del ponte Calopinace prolungamento che dovevano essere completati nel maggio 2021.“Iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica e i cittadini tutti in merito alle false promesse poste in essere da un’amministrazione che continua a far promesse che puntualmente vengono disattese e dimostrandosi così lontana anni luce dai reali bisogni e problemi della cittadinanza reggina”, c’è scritto in una nota.