Reggio Calabria, “E state tra le case”: giovani al centro del progetto della Parrocchia della Cattolica dei Greci

13 Luglio 2022 11:18

Una settantina di ragazzi fra gli 11 e i 17 anni partecipano al progetto “E state tra le case” promosso dalla Parrocchia della Cattolica dei Greci

L’ultima iniziativa del progetto “tra le case”, su bando del ministero per le politiche della famiglia e con capofila la Parrocchia della Cattolica dei Greci, sta prendendo corpo in questa settimana: un campo semiresidenziale presso la casa della comunità che coinvolge i laboratori di manutenzione continua, di accoglienza educativa, il portale della comunità, gli sportelli di volontariato intergenerazionale, sogno-insegna, e il volontariato intergenerazionale. Una serie di attività, dalle 10 alle 18 tra l’11 e il 16 luglio, che si concluderanno con una grande festa sabato 16 luglio dalle 19 alle 00:00, durante la quale, tra l’altro, si inaugurerà il salone della casa della comunità, arricchito da un percorso iconografico sulle isole delle emozioni.

Tra le attività anche una serie di incontri formativi con i giovani e gli adulti su temi riguardanti la comunicazione intergenerazionale, l’orientamento alla scelta l’educazione alle emozioni. L’iniziativa, sostenuta dai partner del progetto, tra cui il Convitto Nazionale “T. Campanella” e il gruppo AGESCI RC X, vede coinvolti ed impegnati una settantina di ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, divisi in tre gruppi, che si va impegnando a dare spessore e profondità a questa Estate ricca di iniziative educative. Tantissime le attività sia pratiche (sistemazione della casa della comunità perché diventi sempre più un luogo educativo) che teoriche (come si organizza un evento sotto il profilo logistico e dei contenuti; come si costruiscono e si regolano le emozioni; come si accoglie, come si sceglie). Non mancano le iniziative di carattere più volontaristico. Ancora, la visita alla Università “Dante Alighieri” – partner del progetto – permetterà ai ragazzi di conoscere un contesto di alta formazione dove i “sogni”, anche di giovani provenienti da diverse parti del mondo, diventano “insegnamenti”. Ancora c’è posto per tutti, per informazioni contattare il numero 3276310475.