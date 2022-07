Reggio Calabria, al via “Azimut”: progetto di orientamento scolastico e professionale dedicato ai rifugiati

8 Luglio 2022 12:44

Prende il via “Azimut”, progetto di orientamento scolastico, universitario e professionale dedicato ai giovani richiedenti asilo o rifugiati

Si è tenuta a Camini (RC) la presentazione di “Azimut”, il nuovo progetto di orientamento scolastico, universitario e professionale dedicato ai giovani richiedenti asilo e/o rifugiati. L’incontro ha visto la partecipazione del Sindaco del comune di Camini Giuseppe Alfarano, del presidente della Cooperativa Eurocoop Rosario Antonio Zurzolo e del presidente di FOCS Formazione & Orientamento Pierfrancesco Multari. Il percorso è destinato ai giovani beneficiari del progetto SAI del comune di Camini, gestito da Eurocoop, con l’obiettivo di guidarli verso un futuro di scelte consapevoli volte alla valorizzazione del proprio potenziale e all’inserimento socio-lavorativo.

La collaborazione tra FOCS, centro di Orientamento scolastico e professionale di ASNOR (Associazione Nazionale Orientatori Professionisti accreditato al MIUR) e il Progetto SAI CAMINI è una grossa opportunità per i giovani dai 13 ai 25 anni, a cui saranno destinati 20 incontri (di gruppo e singoli) da realizzare per l’annualità 2022/2023 nel periodo settembre-maggio. Il progetto punta alla consapevolezza delle potenzialità dei giovani destinatari ed alla sperimentazione delle proprie attitudini attraverso la realizzazione di laboratori esperienziali. E’ stata inoltre istituita una Borsa di Studio del valore di € 500,00 in favore di un giovane beneficiario che sarà selezionato fra i partecipanti e che lo vedrà distinguersi per la realizzazione di un progetto di crescita personale e professionale valutato dal Comitato Tecnico Scientifico appositamente costituito. Ad elargire la somma il giovane Pietro Genovesi autore del Libro “Il Pallone di Pietro” che ha devoluto parte delle vendite del suo primo libro alla Borsa di studio istituita da FOCS Formazione & Orientamento.

A guidare i giovani in questo percorso sarà l’alleanza di due figure professionali quali un Orientatore Professionista specializzato in orientamento scolastico ed universitario ed un Coach specializzato in adolescenti e career coaching, con l’obiettivo professionale e morale della riconquista dell’autonomia individuale dei soggetti. Insomma, un altro progetto innovativo portato avanti all’interno del progetto SAI CAMINI gestito dalla Eurocoop Servizi.