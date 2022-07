Reggio Calabria Pride, ci sarà anche il Sindacato Lavoratori: “le scelte sessuali non vanno nascoste per discriminazione o violenza”

4 Luglio 2022 12:11

Al Reggio Calabria Pride 2022 che si terrà il 30 luglio aderirà anche il Sindacato Unitario Lavoratori, che invita tutti a partecipare e sensibilizza sul tema

“Come è nelle tradizioni del SUL calabrese e reggino, anche quest’anno aderiamo alla manifestazione REGGIO CALABRIA PRIDE 2022 che si terrà il 30 luglio prossimo ed invitiamo i cittadini ed i lavoratori alla partecipazione”. Il Sindacato Unitario Lavoratori annuncia così la sua adesione e presenza al Reggio Calabria Pride di fine mese. In una nota congiunta, il Segretario Provinciale Daniele Caratozzolo e il Segretario Regionale Aldo Libri spiegano le motivazioni e provano a sensibilizzare sul tema.

“La nostra adesione – scrivono – nasce dalla considerazione che i diritti siano inscindibili, che non possano essere considerati a pezzi e sezionati, che sono l’elemento distintivo di una società libera, civile, tollerante. Il mandato che un sindacato ha è quello di rappresentare i diritti nel lavoro e per il lavoro, ma anche di tenere fede al dettato costituzionale che recita: ‘Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese'”.

“In queste nobili parole – proseguono – è sancito il diritto a scegliere il proprio destino secondo le vocazioni personali di ciascuno. Anche riguardo alle legittime scelte sessuali che non vanno ipocritamente nascoste e non possono e non devono essere causa di discriminazioni, emarginazioni e violenze. Perciò le violazioni dei diritti sul lavoro, dei quali ci occupiamo quotidianamente e faticosamente (a volte dovuti anche alle scelte sessuali), sono solo una parte dell’attacco ai diritti che si è mosso verso il lavoro, demolendo la legislazione a tutela dei più deboli, e ai diritti sociali, civili e di convivenza, violando le scelte della nostra bella Costituzione riguardo all’uguaglianza di genere, razziale e religiosa”.

“Una società che si incattivisce – concludono poi – rende i deboli ancora più deboli e fa resuscitare mostri che credevano di esserci messi alle spalle: il razzismo verso migranti, rom, pezzi di cittadinanza italiana, la violenza su donne e bambini in famiglia, le rinnovate stupidità omofobe. È dovere di un sindacato, che dovrebbe avere nel suo DNA l’uguaglianza fra le persone, combattere questi fenomeni, specchio di tempi ottusi e violenti e di attitudini e volgarità che vanno contrastate radicalmente sul piano culturale, politico, economico e sociale”.