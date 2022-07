Anche German Denis al fianco di Reggio Calabria Pride 2022: “acquistate i gadget ufficiali”

6 Luglio 2022 14:28

Il 30 luglio torna il Reggio Calabria Pride sullo Stretto e al fianco dell’evento si mostra anche l’attaccante argentino German Denis, in attesa di definire il proprio futuro con la Reggina

German Denis si dimostra ancora vicino (in positivo) ai fatti che coinvolgono Reggio Calabria, a prescindere dalla Reggina. E ormai non fa neanche più notizia. In attesa che l’attaccante argentino definisca il proprio futuro (il 30 giugno è scaduto il contratto e ad oggi non è un giocatore amaranto, ma a breve saranno fatte tutte le valutazioni del caso), lo stesso c’ha messo la faccia per un importante evento che si terrà in città a fine mese: il Reggio Calabria Pride, che il 30 luglio torna sullo Stretto.

Tante realtà politiche e associative hanno deciso di aderire e oltre a loro c’è appunto anche El Tanque, che attraverso una Instagram Story ha invitato tutti ad acquistare i gadget ufficiali dell’evento. E’ un messaggio sicuramente significativo, per un tema così sensibile, veicolato da un personaggio che ha saputo farsi stimare e apprezzare in questi anni a Reggio.