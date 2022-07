Reggio Calabria presente al TTG di Rimini: al via la selezione delle aziende ospitate alla Metrocity

7 Luglio 2022 11:16

Nell’anno delle celebrazioni dei Bronzi di Riace già attivata la programmazione autunnale della Città Metropolitana. Prosegue il piano fieristico con nuove importanti opportunità offerte alle imprese del territorio reggino

La Città Metropolitana di Reggio Calabria prepara la sua partecipazione al prossimo TTG Travel Experience di Rimini, in programma dal 12 al 14 ottobre 2022. Un’ulteriore occasione di esposizione e visibilità in chiave internazionale programmata da Palazzo Alvaro che consentirà al territorio della Città Metropolitana di mostrare le sue bellezze nell’anno delle celebrazioni dei Bronzi di Riace.

TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo, le figure chiave delle principali aziende del comparto: Enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative. Un palinsesto di eventi, talk, seminari pensati per dare strumenti aggiornati e di prospettiva agli intermediari del viaggio e alle imprese dell’ospitalità sulla via dell’innovazione. Regioni, Comuni, aggregazioni di prodotto, tour operator dell´incoming, operatori del turismo enogastronomico, culturale ed esperienziale.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria conferma la sua presenza nel prestigioso contesto riminese, allestendo un’area espositiva di circa 100 mq, caratterizzata da immagini e materiali illustrativi, all’interno della quale troveranno spazio anche dieci aziende del territorio metropolitano, operanti nel settore del turismo, che avranno a disposizione postazioni di lavoro, agenda digitale con la possibilità di gestire fino a un massimo di 24 appuntamenti confermati, l’ingresso al “meet&match”, una sessione di speed dates che dà l’opportunità di incontrare i buyers prima dell’inizio degli incontri allo stand, un modo per completare l’agenda degli appuntamenti e individuare nuove proposte da approfondire durante i giorni della fiera.

Le aziende interessate alla partecipazione devono avere sede legale sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Tutti i dettagli sono illustrati nell’avviso pubblico presente sul portale web istituzionale dell’Ente.