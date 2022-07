Reggio Calabria: al Circolo del Tennis Polimeni l’ultimo evento collegato al Premio Anassilaos 2022

21 Luglio 2022 22:40

Si terrà domenica 24 luglio alle ore 21,30 presso il Circolo del Tennis Polimeni l’ultimo evento collegato al Premio Anassilaos 2022 (34^ edizione) prima della cerimonia conclusiva prevista per il prossimo 18 novembre. Due i riconoscimenti conferiti. Il Premio Μεγάλη Ἑλλάς alla Prof.ssa Maria Campolunghi, già Ordinario di Diritto Romano, nonché Direttore di Dipartimento e Presidente per due mandati dell’Accademia Storico-Giuridica Costantiniana dell’Università di Perugia. perché ha tenuto e continua a tenere alta la fiaccola della scienza romanistica. Raffinata giurista attraverso la sua cospicua ed eccellente produzione scientifica (quasi un centinaio tra saggi e monografie), con il costante e rigoroso impegno didattico ha saputo trasmettere i valori della dottrina e il rigore euristico a tante generazioni di studenti e dottorandi come pure di specializzandi. Per i suoi alti meriti scientifici le sono stati dedicati gli Atti del XXIV Convegno dell’Accademia Romanistica Costantiniana 2021.

Il riconoscimento per la Saggistica viene invece conferito al Prof. Pierluigi Ciocca, economista, vicedirettore Generale della Banca d’Italia dal 1995 al 2006, rappresentante della medesima Banca in vari consessi internazionali nonché Accademico dei Lincei per il saggio “Ricchi e Poveri/Storia della Diseguaglianza” edito da Einaudi (2021), nel quale si interroga, attraverso un linguaggio lucido ed efficace, sulle ragioni delle disuguaglianze economiche nei singoli Paesi e nel mondo, per ricostruirne la storia dalle origini fino all’età moderna e contemporanea, alla ricerca di una soluzione alle ingiustizie. Il racconto suggestivo e avvincente della diade ricchezza-povertà che si avvale della maestria e competenza dell’economista e della visione dell’antropologo offre al lettore una messe straordinaria di informazioni, una infinità di esempi ed altrettanti paralleli con la drammatica situazione attuale in cui il solco tra ricchi e poveri si sta facendo sempre più netto e profondo. La manifestazione sarà aperta dai saluti del Presidente CT Rocco Polimeni Ezio Privitera, e di Stefano Iorfida, Presidente dell’Associazione Culturale Anassilaos. Le motivazioni del riconoscimento saranno lette dalla Prof.ssa Lucietta Di Paola Lo Castro, del Comitato Scientifico dei Premi Anassilaos. La “Lectio Magistralis” che terrà il Prof. Ciocca relativa ai temi del libro sarà invece introdotta dal Dott. Vincenzo Musolino, studioso di filosofia, responsabile del Centro di Studi Filosofici dell’Associazione Culturale Anassilaos.