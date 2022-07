Reggio Calabria, Marra: “riunione in Prefettura per il vertice in vista di un’esercitazione di Protezione Civile”

13 Luglio 2022 14:59

“Ieri è stata una giornata significativa in quanto l’incontro in Prefettura è servito a delineare un quadro di possibili interventi e simulazioni in tutta l’area metropolitana in vista di una grande esercitazione di Protezione Civile che impegnerà strutture Statali e volontariato all’incirca nel mese di Ottobre”. E’ quanto scrive in una nota il Capogruppo di Minoranza del comune di Platì, Dr. Pietro Marra. “Giorni fa – prosegue-era apparsa la notizia su alcune redazioni on line, ma ora sembra che davvero qualcosa si muovi; il Dipartimento nazionale di Protezione Civile, che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha programmato un’esercitazione di livello nazionale che avrà come base proprio l’Area metropolitana di Reggio. Si tratta di una grande operazione simulata di rischio sismico, denominata “exe sisma dello stretto 2022” che interesserà quindi soprattutto le province di Reggio e Messina. Intanto ieri in Prefettura erano presenti il Sindaco di Platì Dott. Rosario Sergi e per il nostro Movimento la Prof.ssa nonché Architetto e Consigliere Comunale Ersilia Cedro”.

“Una mia riflessione personale è che finalmente dopo anni qualcuno si ricorda che esiste un rischio sismico molto elevato nei nostri territori e che quindi ogni azione svolta, dalle esercitazioni, simulazioni e prevenzioni è importantissima. Da volontario di Protezione Civile da oltre 25 anni, in questi anni ho sempre ribadito che il sistema reggino di protezione civile è da rivedere in quanto non ci sono le attrezzature e i mezzi necessari neanche per gli interventi di routine. Basta vedere i miei appelli specialmente nel periodo “covid” in cui evidenziavo che il Gruppo Comunale volontari di Protezione Civile di Reggio Calabria non aveva ( e non ha) né i mezzi né i volontari per affrontare piccole emergenze figuriamoci per un sisma di media entità. Giorni fa a Platì avevo chiesto di inserire all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, la richiesta per l’organizzazione di un raduno delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e componenti ausiliari delle Forze Armate presenti nell’ area metropolitana di Reggio Calabria regolarmente iscritte all’ Albo Regionale “Settore Volontariato di Protezione Civile” , per simulazioni, interventi e dimostrazioni uso attrezzature di primo intervento, ma purtroppo questa mia richiesta non è stata accettata”, conclude Marra.