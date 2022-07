Reggio Calabria, Pratticò (FdI): “la mancanza di centri diurni per i minori è l’emblema della decadenza sociale di questa città”

3 Luglio 2022 15:10

Reggio Calabria, Pratticò (FdI): “in una città, che da ormai quasi dieci anni, continua a regredire sempre di più, in tutte le classifiche di qualità della vita, anche il terzo settore sta attraversando un momento di grave difficoltà”

“In una città, che da ormai quasi dieci anni, continua a regredire sempre di più, in tutte le classifiche di qualità della vita, anche il terzo settore sta attraversando un momento di grave difficoltà. L’ultimo in ordine di tempo, è sicuramente, la mancanza,dopo tanti anni,dei centri diurni per i minori, un servizio che offriva l’opportunità, a molte famiglie reggine, anche in presenza di bambini con disabilità, un valido e concreto aiuto. Adesso, non vogliamo stare qui a cercare di chi siano le responsabilità”, afferma Nino Pratticò, responsabile del dipartimento Equità sociale e disabilità di Fratelli d’Italia. “Sicuramente – prosegue- l’assenza di questo fondamentale servizio, rappresenta l’emblema della decadenza sociale in cui versa attualmente la nostra città. Una città che non presta attenzioni alle fasce più deboli, non può pensare di avere un futuro. È indispensabile, che tutti gli enti, facciano quadrato, per risolvere questa annosa questione,conclude Prattico’, affinché questi servizi essenziali tornino ad essere fruibili”, conclude.