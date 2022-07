Reggio Calabria, Polizia Stradale ferma mezzo con a bordo pesce privo di documentazione: sequestrato dalla Guardia Costiera

6 Luglio 2022 18:12

Reggio Calabria, il mezzo è stato fermato dalla Polizia Stradale di Reggio Nord a Villa San Giovanni

Dopo l’ingente quantitativo di tonno sequestrato la scorsa settimana, un altro sequestro di prodotti ittici è stato effettuato questa notte da Polizia Stradale di Reggio Calabria Nord e Guardia Costiera di Reggio Calabria. Circa 800 kg di tonno rosso provenienti dalla Sicilia e destinati in Calabria sono stati sequestrati perché privi di tracciabilità. Il mezzo, con a bordo il pesce illegale è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale di Reggio Nord a Villa San Giovanni dopo essere sbarcato dalla Sicilia.

I prodotti ittici sono stati sequestrati grazie alla collaborazione con la Guardia Costiera per le irregolarità sulla tracciabilità nonostante – come certificato dal veterinario – era comunque in ottimo stato di conservazione al punto da risultare idoneo al consumo umano e per questo è stato devoluto in beneficienza ed enti caritatevoli. Nella circostanza, oltre alle sanzioni di natura sanitaria, sono stati elevate anche diverse infrazioni del codice della strada da parte del conducente del mezzo.