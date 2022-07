Reggio Calabria, assessore Nucera: “il 21 settembre la Peace Road partirà in riva allo Stretto”

14 Luglio 2022 16:08

La Peace Road partirà da Reggio Calabria il prossimo 21 settembre: l’annuncio dell’assessore Nucera

Una serie di incontri istituzionali ha accompagnato la visita in città di Gabriella Mieli dell’Universal Peace Federation, responsabile relazioni esterne ed internazionale UPF Italia. L’alta rappresentante, infatti, accompagnata dall’assessore all’istruzione con delega alla cooperazione internazionale e diritti umani del comune di Reggio Calabria, Lucia Anita Nucera, ha interagito in questi giorni con istituzioni, scuole, associazioni e club service del territorio al fine di discutere del suo impegno per la pace, la solidarietà e convivenza tra i popoli.

“È stata un’opportunità importante per tutti – spiega l’assessore Nucera – la dott.ssa Mieli non è solo una interlocutrice internazionale per la pace, ma una grande conoscitrice dei popoli e dell’evoluzione delle comunità internazionali. La sua visita è stata molto proficua e si inquadra, inoltre, in un contesto più ampio che vedrà partire il prossimo 21 settembre, in occasione della Giornata internazionale della pace, un percorso proprio da Reggio Calabria“.

L’obiettivo è quello di promuovere la “Peace Road” della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con l’istituzione di un coordinamento di ambasciatori di pace e la firma di un Protocollo Internazionale con tutte le città del 38esimo Parallelo. “Il percorso partirà proprio il 21 settembre dalla nostra città – spiega Lucia Anita Nucera – e toccherà diverse tappe. Ci saranno diversi eventi che avranno come obiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza su questa importante giornata che testimonia la necessità di un impegno comune a garanzia della ricerca e del mantenimento della pace tra i popoli. Si tratta di un progetto pilota realizzato in accordo con le linee guida del Miur volto ad incentivare la cultura dell’educazione civica e che si svilupperà nell’arco di tre anni. Saranno coinvolte principalmente le scuole oltre ad altri soggetti del territorio. Sono convinta – conclude l’assessore – che sarà un’opportunità importante per tutto il territorio dell’area metropolitana, di confronto e di sensibilizzazione sull’importanza del rispetto reciproco tra i popoli, del vivere civile, sulla tolleranza e sulla necessità di garantire la pace“.