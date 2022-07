Reggio Calabria: Pasquale Caprì resuscita Falcomatà, incanta l’Arena Ciccio Franco e strega la piccola Sofia | FOTO e VIDEO

19 Luglio 2022 13:36

Reggio Calabria, lo show di Pasquale Caprì ieri sera all’Arena Ciccio Franco con Benvenuto Marra e l’affetto spontaneo della piccola Sofia

Grande spettacolo ieri sera all’Arena Ciccio Franco, cuore di Reggio Calabria, dove in occasione della serata di musica dal vivo della “Tribute Band Nek” si sono esibiti diversi personaggi del mondo dello spettacolo reggino. A conquistare le attenzioni del pubblico è stato un travolgente Pasquale Caprì che – con il rodato supporto del sempre brillante Benvenuto Marra – ha fatto dilagare i sorrisi irrompendo dal Lungomare travestito da Giuseppe Falcomatà, il sindaco sospeso, con tanto di fascia tricolore e gli inconfondibili belli capelli. Con un lungo e divertente siparietto, Caprì ha resuscitato Falcomatà con simpatici sketch che hanno coinvolto il pubblico.

L’artista reggino ha poi alternato Sandrino e il signor Putortì, continuando a divertire la gente in tandem con Benvenuto Marra e con la simpatica presenza di Sofia, una bambina che si trovava all’Arena con la famiglia e che è stata particolarmente attratta da Caprì al punto da corrergli incontro, riconoscerlo nonostante ogni travestimento senza averlo mai visto prima in vita sua, e tenergli stretta la mano durante tutto lo spettacolo cantando insieme la canzone “Reggio Calabria” con Cresh King (vedi video in coda all’articolo). Caprì ne ha approfittato e ha coinvolto Sofia nella serata, confermandosi particolarmente bravo nell’improvvisazione: quando Marra ha chiesto a Caprì travestito da Falcomatà chi fosse quella bambina, l’artista facente funzioni del Sindaco sospeso ha risposto: “non è una bambina, è l’Assessore Nucera“. E mentre Sandrino rivolgeva apprezzamenti a due ragazze in minigonna che stavano passeggiando sul Lungomare, è intervenuto Marra: “a Sofia stiamo bloccando lo sviluppo“. Tra i sorrisi più divertiti, quelli dei familiari della piccola Sofia seduti in prima fila.

Tra tutti gli altri artisti che si sono esibiti nel corso della serata, da segnalare la straordinaria performance della cantante reggina Katia Crocè che con la sua voce eccezionale ha conquistato l’ammirazione del pubblico dell’Arena e non solo, suscitando il sorpreso interesse di tanta gente che stava passeggiando sul Lungomare ed è stata attratta da quelle magistrali tonalità chiedendosi chi fosse quella cantante così brava, apprezzandone particolarmente la bravura.