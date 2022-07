Reggio Calabria, rimasti ancora al Palloncino 6 migranti minori: sono in attesa di una collocazione

12 Luglio 2022 11:07

Reggio Calabria, i migranti rimasti all’interno del Palloncino sono tutti minori e in attesa di collocazione in apposite strutture

Sono sbarcati domenica mattina alle ore 7:50 al porto di Reggio Calabria, ben 69 migranti di cui 40 egiziani e 29 siriani: tra i 29 siriani presente anche una donna e alcuni minori, gli altri tutti uomini. I migranti dopo lo sbarco e i consueti contolli come da protocollo Covid, sono stati trasportati presso la stuttura sportiva del Palloncino vicino lo Stadio Granillo.

Le condizioni ovviamente non sono delle migliori trattandosi di una struttura realizzata con un tendone dove si raggiungono alte temperature essendo in piena estate. Nella struttura sono disponibili anche due soli bagni e due docce.

Successivamente nelle scorse ore i migranti sono stati a poco a poco spostati ma al momento sono ancora presenti 6 minori, come possiamo vedere dalla foto a corredo dell’articolo, che attendono di essere collocati in strutture apposite per alloggio di minori ma al momento ancora niente è stato fatto per la sistemazione di questi 6 ragazzi.