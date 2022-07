Reggio Calabria, Orsomarso: “finirà il tempo di chi ha vinto coi voti dei morti”

18 Luglio 2022 21:29

L’assessore Orsomarso, giunto a Reggio Calabria per un evento organizzato dal Circolo di Fratelli d’Italia “Antonio e Ciccio Franco” ha lanciato una chiara frecciatina all’amministrazione Comunale

“Prima o dopo finirà il tempo di chi ha vinto facendo votare i morti e vincerà chi vuole davvero fare del bene per questa terra”. E’ quanto ha affermato l’Assessore regionale allo Sviluppo economico e al Turismo della Regione Calabria, Fausto Orsomarso. Il rappresentante della giunta Occhiuto ha partecipato nel pomeriggio di oggi all’evento “Un territorio da esaltare”, promosso dal circolo di Fratelli d’Italia “Antonio e Ciccio Franco” ed ha fatto riferimento all’inchiesta sui brogli elettorali delle ultime amministrative a Reggio Calabria e sui sono ancora in corso le indagini. L’assessore si è soffermato su tanti aspetti all’interno del suo intervento, ricordato l’iniziativa “Calabria Straordinaria”, ma anche ascoltato le proposte dei tanti imprenditori e attivisti presenti per l’occasione.

Orsomarso si è concesso anche alle domande dei giornalisti che si sono concentrate soprattutto sul tema dei trasporti, di cui appunto l’assessore detiene una delega. E’ recente l’investimento di 250 milioni di euro per la creazione di nuove corse bus delle autolinee calabresi e di bus personalizzati per collegare gli aeroporti di Reggio Calabria, Lamezia Terme e Crotone alle più belle località turistiche della Regione da garantire fino a settembre. Un’iniziativa che però è stata criticata da molti perché limitata al periodo estivo e con nessuna ricaduta sul piano degli investimenti come avrebbe potuto essere, per esempio, la realizzazione di uno scalo portuale per yacht e navi da crociera. Orsomarso però non ci sta alle critiche: “molti cercano di fare disinformazione, quei fondi stanziati per gli autobus Euro 2 ed Euro 3 potevano essere utilizzati solo per quello. Non potevano essere sfruttati per altri tipi di mezzi di collegamento. Questo governo Regionale sta già facendo molto per gli aeroporti, basti pensare che Occhiuto si è affidato al Commissario Franchini, uno che ha rilanciato gli scali di Bari e Brindisi, messi molto peggio di Lamezia e Crotone. Vi ricordo che qui a Reggio Calabria abbiamo presentato i nuovi treni che entreranno in funzione da gennaio 2023, quindi ogni risorsa va inserita in un determinato programma”. Di seguito il link con l’intervista completa all’assessore Orsomarso.