Reggio Calabria, l’Ordine degli Ingegneri: “congratulazioni al Prof. Zimbalatti, eletto Magnifico Rettore della Mediterranea”

21 Luglio 2022 09:54

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria Francesco Foti esprime, anche a nome dei componenti del Consiglio dell’Ordine, “le più vive congratulazioni al prof. Giuseppe Zimbalatti per la sua elezione a Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria”.

“L’Ateneo reggino è il più importante presidio culturale della Città Metropolitana e sono certo che il Rettore Zimbalatti saprà delineare un percorso di rilancio e di sviluppo” – ha dichiarato il Presidente Foti- come Ordine degli ingegneri non faremo mancare il nostro apporto e la nostra collaborazione a tutte le iniziative che possano contribuire ad accrescere competenze, professionalità e innovazione per il nostro territorio”.