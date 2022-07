Reggio Calabria, il sito web del Comune cambia faccia dopo oltre 10 anni | FOTO e VIDEO

5 Luglio 2022 11:22

E’ stato presentato questa mattina, presso il Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, il nuovo sito web istituzionale del Comune di Reggio Calabria

Un nuovo volto, nel segno della modernità e per rimanere al passo coi tempi. Il sito web del Comune di Reggio Calabria cambia faccia. Il portale istituzionale, riferimento per i cittadini, non sarà più lo stesso, come lo abbiamo visto fino ad ora, come lo era dal 2010, anno dell’ultimo aggiornamento. E’ stato presentato questa mattina, presso il Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, attraverso una conferenza stampa presenziata dal Sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, dal Segretario Generale dell’Ente Maria Riva, dal Responsabile della Rete Civica Sebastiano D’Agostino e dal Responsabile Area IT Hermes Servizi Metropolitani Srl Filippo D’Errigo.

Ad aprire il tavolo è stato il Sindaco f.f Brunetti: “l’ultimo aggiornamento del sito era del 2010, serviva quindi una rivisitazione del sito del Comune, che ora sarà anche raggiungibile da mobile. Era uno degli obiettivi previsti, ottenuto insieme a Rete Civica ed Hermes. Ho poco da dire, se non ringraziare chi ha lavorato a questo, rinnovare i complimenti e lasciare la parola perché vengano illustrati i dettagli tecnici”.

La parola è passata poi al Segretario Generale dell’Ente Maria Riva: “è questo un obiettivo importante per la città, perché riallinea il Comune di Reggio Calabria ad altre importanti città. Il senso vero è quelli di offrire ai cittadini un servizio migliore. Il sito non è soltanto una vetrina di informazione, ma uno strumento di comunicazione con tutte le parti sociali, interattivo, che deve consentire ai cittadini di interloquire con l’Ente. Voglio sottolineare che il sito è organizzato da eccellenze, un esempio di come la competenza ci sia. Ovviamente c’è sempre da migliorare e in tal senso è importante farlo coi contenuti”.

Successivamente, spazio a coloro che hanno lavorato direttamente alla rivoluzione del sito, entrando più nei dettagli tecnici. Il Responsabile della Rete Civica Sebastiano D’Agostino ringrazia i colleghi: “molti non sanno che esiste un sito internet che rappresenta l’archivio storico dello stesso. E’ possibile vedere l’evoluzione del portale negli anni”, dagli albori di Internet ad ora, e viene mostrato come era il sito del Comune di Reggio vent’anni fa e come è cambiato nel corso degli anni. E’ stato il Comune di Cagliari a lanciare il template base, come da struttura Agid, e a dare la possibilità a tutti di prendere spunto. E così il Comune di Reggio si articola su quel modello. E D’Agostino evidenzia poi le statistiche di sito e pagine social, sottolineando l’importanza di trasmettere i vari messaggi tramite più canali. “Questo è un contenitore”, afferma il Responsabile della Rete Civica introducendo la home del nuovo sito.

In ultimo, il Responsabile Area IT Hermes Servizi Metropolitani Srl Filippo D’Errigo: “l’utilizzo dell’Open Source è fondamentale. Aiutateci a migliorare, abbiamo fatto un grossissimo lavoro, faticoso, lungo, dateci dei feedback, utilizzate anche gli strumenti, dateci dei suggerimenti o consigliateci nuove funzionalità. L’obiettivo del nuovo sito è nato grazie al Segretario Riva, poi grazie anche a Sebastiano D’Agostino, che ci ha supportato, nonché a tutta l’Amministrazione”.

“Per il Comune sarebbero serviti oltre 150 mila euro“, chiosa Brunetti, evidenziando il risparmio su questa somma. Una precisazione finale prima della chiusura della conferenza stampa. A corredo dell’articolo tutte le immagini e qui di seguito le interviste video dei relatori al tavolo.