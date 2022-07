Reggio Calabria, torna la musica lirica in città: presentato l’evento Norma di Vincenzo Bellini | FOTO E INTERVISTA

23 Luglio 2022 12:37

Lo spettacolo si terrà il 1° agosto all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”

Si è tenuta questa mattina la Conferenza Stampa di presentazione dell’evento Norma di Vincenzo Bellini – Opera Lirica, organizzata dalla Soc. Coop. Orchestra del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria presso la Performance Room de “La Bottega della Musica”. L’evento si terrà giorno 1 agosto all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” ed è promosso e finanziato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Si tratta di un’iniziativa inserita nella programmazione artistica e di eventi in occasione del 50° dal ritrovamento dei Bronzi di Riace. Sono intervenuti all’interno della conferenza: Carmelo Versace, sindaco f.f. Città Metropolitana di Reggio Calabria, Filippo Quartuccio, consigliere delegato alla cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Alessandro Tirotta, Direttore d’Orchestra, e Pasquale Faucitano, Presidente e Primo Violino dell’Orchestra del Teatro “F.Cilea”.

“E’ un evento importante e fortemente voluto perché è un ritorno della Lirica a Reggio Calabria. Saranno coinvolte oltre 100 persone tra orchestra, coro, solisti. Abbiamo tenuto duro in questi due anni cercando di fare attività, sarà un grande rientro per noi e per la città”, ha affermato ai nostri microfoni il Maestro Pasquale Faucitano.