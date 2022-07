Reggio Calabria, la nave da guerra Cavour nei mari dello Stretto | FOTO e VIDEO

13 Luglio 2022 12:12

Reggio Calabria, la Cavour sta salpando in questi minuti le acque dello Stretto

Proprio in questi minuti la nave da guerra Cavour sta salpando le acque dello Stretto tra Reggio e Messina. La nave sta attirando l’attenzione dei tanti bagnanti che godono di questa meravigliosa giornata di metà luglio in riva al mare.

La Cavour 550 è un incrociatore portaeromobili STOVL per velivoli a decollo corto ed atterraggio verticale, della Marina Militare italiana. E’ entrata in servizio nel 2009 e dal 2011 è la nave ammiraglia della flotta.

La nave da guerra Cavour imbarca un totale di 20-36 aeromobili dell’Aviazione Navale. A differenza di altre unità della flotta, è stata concepita con una capacità duale: è in grado di compiere anche missioni di natura non militare, soprattutto in caso di calamità. La portaerei può imbarcare un completo posto comando per la Protezione Civile e garantire energia elettrica, acqua potabile, pasti caldi e supporto sanitario, oltre che a fungere come snodo di smistamento dei soccorsi. Il vantaggio, già sperimentato in altri interventi della Marina Militare degli ultimi anni, è quello di poter agire dal mare, indipendentemente dallo stato delle infrastrutture della zona sinistrata.