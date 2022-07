Reggio Calabria, Gallina piange Mimmo Iaria: “una vita per la Madonna della Consolazione”

17 Luglio 2022 11:29

L’uomo si è spento nei giorni scorsi, faceva parte dell’Associazione Portatori della Vara

Grave perdita in questi giorni per la comunità religiosa di Reggio Calabria. Si è spento il dott. Domenico “Mimmo” Iaria, molto conosciuto nella frazione collinare di Gallina. L’uomo era stimato per la sua grandissima umanità e lealtà nei confronti del prossimo, viene ricordato da molti per la sua presenza nell’Associazione Portatori della Vara. Era infatti molto devoto alla Madonna della Consolazione, patrona della città calabrese. Di seguito il ricordo dell’amico Antonio Marino, che lo ha ricordato con una commovente dedica sui social:

“A-Dio dottor Domenico Iaria.

Sei stato Amico sincero e leale, schietto e libero nel parlare. Ti ricordo fin da quando, io bambino, venivi a casa a trattar d’affari di politica con papà, ci siamo sentiti l’ultima volta il 7 di luglio: mi hai telefonato per far gli auguri di compleanno a Giada mia. Hai vissuto l’Amicizia come un esserci con e per l’altro: con telefonate chilometriche ma con un agire concreto.

Ammonivi e suggerivi: non hai mai indossato maschere sopra al volto. E se anch’io ho l’onore e la gioia d’esser parte di quella grande famiglia ch’è l’Associazione dei Portatori della Vara lo debbo a Te e al nostro Presidente Gaetano Surace. Ed ora, nella Gerusalemme Celeste, stai certo che non ti lasceranno oziare, anche perché tu, caro Mimmo, sei nato per “fare” , ed anche lì, tra le nuvole e il Cielo, saprai farti prossimo di chiunque. Buon proseguimento di Vita Mimmo … e grazie di tutto”.