Reggio Calabria piange Daniele Malaspina, Azzarà (Uil): “morte inaspettata e incomprensibile”

30 Luglio 2022 13:42

L’uomo aveva subito un delicato intervento al cuore presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria nei giorni scorsi, ma non si è più ripreso. Sarà ricordato dalla comunità per il suo quotidiano impegno profuso in favore di tutti i lavoratori del Gom

Si è spento questa mattina Daniele Malaspina, aveva un ruolo nella Rappresentanza Sindacale Unitaria della Uil Calabria. A dare la notizia del decesso è stato il collega sindacalista Nuccio Azzarà, che tramite i social ha espresso un messaggio di cordoglio ai familiari e informato tutta la cittadinanza di Reggio Calabria. “Il nostro RSU Daniele Malaspina non ce l’ha fatta, il suo grande cuore si è fermato – scrive Azzarà – . La comunità ospedaliera, i Suoi Colleghi, gli amici rimangono increduli, addolorati e pieni di rabbia per una morte inaspettata e incomprensibile”.

“La UIL di cui era stimato dirigente sindacale lo onora per il Suo immenso coraggio, la Sua straordinaria generosità ed il suo quotidiano impegno profuso in favore di tutti i lavoratori del Gom. A nome di tutta la Uil reggina esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia”, conclude Azzarà. Nei giorni scorsi Daniele Malaspina aveva subito un delicato intervento al cuore presso gli Ospedali Riuniti, i suoi familiari avevano lanciato un appello chiedendo alla cittadinanza donazioni di sangue per provare a salvarlo. Dopo alcuni giorni trascorsi in coma farmacologico, però, il suo cuore ha smesso di battere lasciando un grande vuoto in tutta la comunità reggina.