Reggio Calabria: lutto nel mondo della scuola, è morta la preside Camilla Meliadò Larussa

25 Luglio 2022 09:32

La storia scolastica segna il giorno del lutto con la scomparsa della preside in pensione Camilla Meliadò Larussa. Nella fine degli anni settanta, la preside ha rappresentato il modo di agire in cui si univa didattica ed azione concreta in situazioni di prossimità ,in contesti difficili. E’ stata lei a dirigere la scuola media Klearcos di Archi Cep, inaugurandone il nuovo plesso, in condizioni sociali in cui a Reggio e nel quartiere si viveva la guerra di mafia.In seguito ha diretto la scuola media Vittorino Da Feltre fino all’andata in quiescenza. Il suo stile di direzione, caratterizzato da fare operativo, permeato di disciplina, con la prima visione manageriale della scuola, ha lasciato il segno tra i docenti e gli alunni che l’hanno conosciuta. Scompare con Camilla Meliado Larussa la figura di Preside che rappresentava il mondo scolastico tradizionale ,ormai sovvertito dalle nuove figure dei dirigenti scolastici.