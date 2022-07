Reggio Calabria, il 16 luglio l’evento “Mediterraneo tra poesia e danza”

14 Luglio 2022 20:24

Il prossimo 16 luglio l’Area archeologica Griso Laboccetta ospiterà l’evento “Mediterraneo tra poesia e danza” a cura del centro Studio Danza di Gabriella Cutrupi

Tutto esaurito sabato scorso per la performance di Katia Colica nelle vesti di Demetra e della figlia Kore/Proserpina, abitatrici dell’antica area sacra, con un ricco testo e moderna scenografia accompagnata dalle magiche sonorità di Antonio Aprile. L’aveva preceduta una Ipazia Astronoma offerta ai bambini da Adriana Cuzzocrea e prodotta da Scena nuda di Teresa Timpano. Continua l’intenso programma dell’area archeologica da poco riaperta al pubblico. La città sembra accorgersi con positiva sorpresa di questo nuovo spazio culturale che comincia ad amare per la sua accoglienza ma che ancora deve restituire ai cittadini il piacere della memoria di antichi riti religiosi, di divinità che agiscono talvolta con le stesse passioni e sentimenti degli uomini.

Si lavora, secondo le direttrici concordate, con la Città metropolitana e la Soprintendenza, ad un progetto complesso che prende forma ogni giorno di più e che riguarda sia la valorizzazione dei ritrovamenti ottocenteschi e il rapporto con il MArRC, che l’apertura al pubblico con eventi culturali che vanno dalla letteratura alla musica, classica e Jazz, al teatro e all’intrattenimento per bambini e ragazzi che avrà il suo culmine all’inizio dell’anno scolastico. Con il sogno di qualche proiezione cinematografica insieme ai maggiori Cineclub della città! Bisogna misurare le forze non godendo al momento di alcun finanziamento pubblico ma della collaborazione di alcune associazioni partner che mettono in campo le loro consolidate esperienze.

Una di queste iniziative generosamente offerte è “MEDITERRANEO tra Poesia e Danza”, un evento a cura del centro Studio Danza di Gabriella Cutrupi che si svolgerà sabato 16 luglio alle ore 19 sempre nell’Area sacra Griso Laboccetta. Il Mare Mediterraneo sarà il tema del breve reading di Daniela Scuncia, scrittrice con una decennale esperienza come autrice e lettrice e che avrà per oggetto brani tratti dal libro Le Grazie di Olimpia, tra sirene, passeggiate sull’onda e qualche poesia inedita dell’Autrice.

Un itinerario tra vari Paesi, con l’inserimento dell’Ucraina alla quale sarà dedicato un momento speciale. Partecipano Giovanni Battista Gangemi, Donata Maria Viola, Flavia Praticò, Antonia Tripodi. Danzano Gaia Meduri, Palma Ambrogio, Alice Guzzo, Emanuela Ventura, Sarah Di Natale, Adele Ripepi, Benedetta Cozza D’Onofrio, Paola Nicolosi.