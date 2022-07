Reggio Calabria, la denuncia di un presidente di seggio delle elezioni referendarie: “ancora in attesa dei compensi”

21 Luglio 2022 15:01

La denuncia di un presidente di seggio: “mancato pagamento nel comune di Reggio Calabria dei compensi elettorali ai componenti dei seggi per le consultazioni referendarie svoltesi in data 12 giugno”

Arriva chiara e netta la denuncia di un presidente di seggio per la mancata erogazione del compenso elettorale. “Vorrei rendere noto – scrive il lettore- del mancato pagamento nel comune di Reggio Calabria dei compensi elettorali ai componenti dei seggi per le consultazioni referendarie svoltesi in data 12 giugno 2022. Alcuni comuni della nostra provincia hanno già elargito le somme dovute”, rimarca.

“Non si capisce perché, sempre, il comune di Reggio Calabria debba ritardare il pagamento“, conclude.