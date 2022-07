Reggio Calabria, è un lunedì di traffico: incidente sul Viale Galilei, chiuso un tratto di Via Marina alta

4 Luglio 2022 11:02

Un incidente e alcuni lavori di potatura hanno paralizzato una parte di città

Diversi disagi registrati questa mattina per gli automobilisti di Reggio Calabria. Un grave incidente in Via Galileo Galileo ha rallentato il traffico di una strada che rappresenta uno snodo importante, visto che porta al centro storico e sulle Bretelle. Lo scontro tra un’auto e uno scooter ha reso necessario l’intervento dell’ambulanza e di alcuni uomini della Polizia Locale.

Altre difficoltà alla circolazione si sono però verificati anche sul Corso Matteotti: a causa di alcuni urgenti lavori di potatura della ditta Castore, le auto provenienti da Sud vengono fatte svoltare in Via Osanna, per poi continuare il percorso verso Nord da Via del Torrione. Strade molto strette e traffico che hanno provocato diversi disagi per vetture e autobus in quello che è un inizio di settimana rovente.