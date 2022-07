21 Luglio 2022 15:07

Reggio Calabria, il sinistro si è verificato sulla SS106 a Condofuri

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla SS106 Taranto-Reggio Calabria e precisamente a Condofuri, in provincia di Reggio Calabria. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale che ha regolato il traffico ed effettuato i rilievi del caso. Il sinistro si è verificato tra due veicoli che si sono scontrati ma per fortuna non ci sono stati feriti. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ne la dimanica dell’incidente.