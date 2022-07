Reggio Calabria, grave incidente sulla SS106: auto ribaltata a Lazzaro | LIVE

2 Luglio 2022 14:19

Incidente sulla SS106 a Lazzaro: auto ribaltata, disagi al traffico

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 13:00 di oggi, sabato 2 luglio, sulla SS106 Taranto-Reggio Calabria, a Lazzaro, nella periferia sud del capoluogo reggino. Sulla carreggiata nord un’auto è completamente ribaltata. Il traffico sta subendo parecchi disagi in entrambi i sensi di marcia in un sabato estivo in cui i vacanzieri si spostano per raggiungere le località di mare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le Forze dell’Ordine che stanno regolando il traffico e ricostruendo la dinamica del sinistro.