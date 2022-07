11 Luglio 2022 14:42

Reggio Calabria, lo scontro è stato tra un’auto e una moto: 118 sul posto

Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla Via Nazionale ad Archi, periferia nord di Reggio Calabria. Il sinistro è stato tra un’auto e una moto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista che però non versa in gravi condizioni.