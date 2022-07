20 Luglio 2022 12:39

Reggio Calabria: l’incendio sta interessando la zona del Calopinace ed è ben visibile

Un grosso incendio è in atto in questi minuti nella zona del Calopinace a Reggio Calabria e precisamente vicino il Palazzo dell’Amministrazione Provinciale. Una enorme nube di fumo nero è ben evidente da varie zone della città. Continuano, quindi, i roghi (sempre dolosi) che in questa drammatica stagione stanno interessando la città. Le montagne e le colline di Reggio Calabria sono completamente bruciate da enormi incendi che hanno avvolto la città già da inizio estate.