Reggio Calabria, incendio all’interno dell’Aeroporto dello Stretto: disagi ai voli | VIDEO

1 Luglio 2022 15:31

Reggio Calabria, incendio all’interno dell’Aeroporto dello Stretto

Un incendio è divampato questo pomeriggio all’interno dell’Aeroporto dello Stretto a Reggio Calabria. Le fiamme hanno interessato inizialmente sterpaglie ed arbusti in prossimità dello scalo aereo ma a causa del forte vento si sono propagate velocemente all’interno del sedime aeroportuale. Il massiccio e tempestivo intervento di uomini e mezzi dei vigili del fuoco (18 unità con sei automezzi di cui due aeroportuali) è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Non si registrano danni a persone o agli impianti dello scalo.

L’incendio sta provocando ripercussioni anche sul traffico aereo: il volo ITA per Roma in programma per le 15:10 è stato già spostato due volte e secondo le ultime comunicazioni partirà alle 16:25, con un’ora e un quarto di ritardo, per garantire la sicurezza dei passeggeri.