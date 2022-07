Reggio Calabria, l’imprenditore Quattrone sospende la protesta: “non è una resa, ma ecco i motivi”

11 Luglio 2022 12:50

E’ provvisoriamente sospesa la protesta dell’imprenditore reggino Francesco Gregorio Quattrone durata settimane: il legale che lo assiste ne spiega i motivi

Da Reggio Calabria a Roma tornando poi a Catanzaro. E’ durata diverse settimane la protesta pacifica dell’imprenditore reggino Francesco Gregorio Quattrone, incatenatosi davanti a Cedir, Cassazione e Tribunale delle tre città sopracitate per manifestare contro la scelta attuata nei suoi confronti. Da ora però, e almeno per il momento, la protesta è sospesa, come confermato dallo stesso Avvocato che assiste l’imprenditore, il legale dello studio Vazzana.

“Quattrone, l’imprenditore che ha manifestato pacificamente ciò che ha ritenuto lesivo dei suoi diritti, sospende provvisoriamente la sua protesta pacifica – si legge – non in segno di arresa, mi comunica, ma solo perché stiamo per presentare la revocazione della confisca. Non gli verrà regalato nulla, che sia molto chiaro questo, ma auspichiamo nel riconoscimento dei suoi diritti, attraverso i riscontri probatori nuovi e quelli che verranno nuovamente valutati a seguito della giurisprudenza ad oggi pacifica sul caso. Siamo pronti ad avviare questa revocazione fiduciosi nella giustizia giusta”. Come affermato dallo stesso Quattrone ai nostri microfoni, dopo l’arresto nel 2010 e il sequestro dei beni (confermato nei tre gradi di giudizio), nel 2020 è arrivata l’assoluzione per non aver commesso il fatto, ma i beni (tra cui le numerose attività ristorative in suo possesso) sono rimasti sequestrati.