Reggio Calabria, il nuovo Commissario Antiracket e il Prefetto al fianco delle imprese edili

12 Luglio 2022 12:49

Prima uscita ufficiale del nuovo Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura

Giovedì 14 luglio 2022 a Reggio Calabria, la prima uscita pubblica del nuovo Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket, Prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò, che, con il dottor Massimo Mariani, Prefetto di Reggio Calabria, interverrà innanzi ad alcuni cantieri edili di imprenditori aderenti alla nuova Associazione antiracket FAI Reggio Calabria, per presentare i cartelli di cantiere previsti dal Protocollo di Intesa per la prevenzione dell’estorsione nei cantieri edili sottoscritto l’11 maggio scorso tra Prefettura di Reggio Calabria, FAI nazionale, Ance Reggio Calabria e l’Associazione Antiracket FAI Reggio Calabria.

Alle ore 10.30 il primo cartello verrà scoperto nel cantiere ubicato in via S. Pietro, 8 dell’azienda Siclari Agostino Costruzioni Generali Srl dell’imprenditore Francesco Siclari, presidente della FAI Reggio Calabria; nell’occasione è previsto incontro con la stampa. A seguire, alle ore 11.15 verrà scoperto un secondo cartello nel cantiere di via Palmi, 7, dell’impresa Fata Morgana Costruzioni sas dell’imprenditore Francesco Presto, socio della FAI Reggio Calabria.

Alle ore 11.45 verrà scoperto il terzo cartello nel cantiere di via Spirito Santo, Sant’Anna prolungamento, 5, dell’impresa Lagan & Altemps Srl dell’imprenditore Michele Laganà, socio della FAI Reggio Calabria e presidente di ANCE Reggio Calabria.

Alle ore 12.15, al termine della visita ai cantieri edili, sarà affisso il cartello dell’Associazione antiracket FAI Reggio Calabria nella Gelateria “Cesare”, il cui titolare, Davide De Stefano, è vice presidente della FAI di Reggio Calabria. Si allegano il modello di cartello di cantiere ed il protocollo contro l’estorsione nei cantieri edili.