Reggio Calabria, il 9 luglio a Piazza Camagna il “Sanitel Day”

5 Luglio 2022 15:33

Evento Gratuito di prevenzione, screening, promozione della Salute e Raccolta medicinali per il popolo Ucraino denominato Sanitel Day

Il prossimo 9 Luglio 2022 il Progetto Sanitel Day, sarà realizzato in Piazza Camagna a Reggio Calabria – dalle ore 16.00 alle ore 22.00. Una campagna di salvaguardia e tutela della salute, concretizzata con il Patrocinio morale della Città di Reggio Calabria. Sanitel Day è un evento di prevenzione e screening a titolo completamente gratuito, durante la quale i cittadini, saranno accolti presso una postazione, allestita con gazebo, ambulanze e personale medico, paramedico e socio – sanitario, oltre all’assistenza da parte dei giovani Volontari, per la misurazione della temperatura corporea pressione arteriosa, frequenza cardiaca tasso glicemico ed Ecg con Kardia.

Sarà inoltre allestita una postazione per la raccolta di medicinali (medicazioni occlusive, antibiotici antiemorragici, antidolorifici, medicazioni per ustioni, gocce per gli occhi, pannoloni, pannolini e traverse) e alimenti confezionati in scatola. Al termine della consulenza sarà rilasciato un ticket che il cittadino provvederà a consegnare al proprio medico curante per segnalare i valori rilevati. Personale qualificato sarà a disposizione della cittadinanza per dare informazioni sui corretti stili di vita e regole di alimentazione per una vita sana ed indicazioni su particolari problematiche di salute che potrebbero insorgere.

Grazie alla disponibilità del Sindaco Paolo Brunetti, sensibile alle tematiche inerenti alla promozione della salute dei suoi cittadini, l’occasione sarà utile per distribuire a tutti i partecipanti una brochure informativa sulle corrette abitudini alimentari e stili di vita, iniziativa che rientra fra gli obiettivi di Palazzo San Giorgio nell’ambito di attività ed eventi a carattere sociale in favore di fasce deboli della popolazione.

L’intento di intraprendere una campagna informativa / preventiva dedicata agli anziani nasce appunto, con l’obiettivo di raggiungere tutto il territorio Reggino. Allo stato attuale, infatti, la miglior cura è la prevenzione; tramite questo evento si vuole trasmettere il messaggio che una buona prevenzione abbinato ad un corretto stile di vita e un’alimentazione sana, sono il modo più sicuro per restare in buona salute.