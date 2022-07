Reggio Calabria, il 31 luglio l’evento “Sotto il cielo della Magna Grecia”

29 Luglio 2022 15:44

Una splendida serata musicale presso l’Area Sacra Griso Laboccetta di Reggio Calabria

Domenica 31 luglio, ore 21:00, presso l’Area Sacra Griso Laboccetta di Reggio Calabria si terrà l’evento “Sotto il cielo della Magna Grecia“. Una splendida serata musicale da passare in compagnia di Dario Siclari (flauto), Maria Cristina Caridi (arpa) e Chiara Siclari (voce).

Dario Siclari

Dario Siclari ha conseguito il diploma in Flauto Traverso presso il Conservatorio “L. Refice” di Frosinone, si è diplomato in jazz e laureato in Tecnologie del suono presso il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria.

Socio Fondatore dell’Orchestra del Teatro Comunale “F.Cilea” di Reggio Calabria, svolge attività di arrangiatore e collabora con vari studi di registrazione. Fondatore e responsabile dell’Orchestra Filarmonica Giovanile “F.Cilea”. Inoltre intensa è l’attività concertistica sia da solista che in orchestra.

Caridi Maria Cristina

Ha conseguito il Diploma di Arpa, Diploma di Jazz, Diploma di Didattica della Musica e la laurea in Tecnologie del suono presso il Conservatorio di musica “F. Cilea” di Reggio Calabria. Ha seguito vari corsi di perfezionamento e d’interpretazione musicale, tra i quali: il seminario tenuto dal M° E.Fontain-Binoche il corso di perfezionamento tenuto presso l’ Accademia Chigiana dal M° S. Mildonian, il seminario tenuto dal M° C. McLaughin e Park Stickney della Berklee School presso Umbria Jazz. Socio Fondatore dell’Orchestra del Teatro Comunale “F.Cilea” di Reggio Calabria ,svolge intensa attività concertistica sia da solista che in orchestra