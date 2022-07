Reggio Calabria, il 21 luglio la presentazione del libro “Si può fare” di Antonio Calò

20 Luglio 2022 16:11

Giovedì 21 luglio, alle ore 20:00, il Cortile degli Ottimati ospita la presentazione del libro “Si può fare” di Antonio Calò

Giovedì 21 luglio, alle ore 20,00 nel Cortile degli Ottimati, con accesso da Via Mons. Ferro – ex Via Cimino, si terrà la presentazione del libro “Si può fare” di Antonio Silvio Calò. Antonio Calò e la moglie Nicoletta vivono in Veneto, hanno quattro figli ed hanno accolto sei giovani immigrati accompagnandoli in un percorso di autonomia.

Il prof. Calò, docente di storia e filosofia presso il Liceo Canova di Treviso, è stato insignito dal Presidente della Repubblica Mattarella dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito ed il Parlamento Europeo, nel 2018, lo ha nominato “Cittadino europeo dell’anno” per aver contribuito alla cooperazione europea ed alla promozione di valori comuni.

Il libro “Si può fare”, con la prefazione del compianto David Sassoli, riporta il modello di accoglienza diffusa che il prof. Calò, partendo dalla sua esperienza, ha sviluppato e che è oggi in fase di realizzazione in alcuni comuni europei.

Dialogheranno con l’autore Nicoletta Calò e Maria Laura Tortorella. L’incontro vuole offrire un’occasione di approfondimento e di confronto su una tematica attuale e di particolare interesse.